Isterosalpingografia: successivamente potrebbe ostacolare il concepimento?

Sono una ragazza di 40 anni, stiamo cercando un bimbo che non arriva e ho un ciclo di circa 25 giorni con ovulazione al 9/10 giorno di ciclo. Ho effettuato una isterosalpingografia all’8 giorno con esito tuba sinistra chiusa. Fatta lavanda la mattina stessa, test gravidanza negativo, evitato rapporti, sconsigliato di averne fino alle mestruazioni successive e assunto antibiotico per tre giorni dal giorno precedente. Dopo la visita ho avuto perdite di sangue che sembravano essere cessate un paio di giorni dopo, quando poi il ginecologo mi ha sottoposta a insufflazione tubarica preceduta da ecografia dove mi ha confermato l’ovulazione dalla parte destra, in effetti era presente molto muco. Mi ha informata che avrei avuto altre perdite e dolore alla spalla destra. Dopo mezz’ora ho avuto perdite di sangue rosso vivo con uno strano coaugulo di circa 3 cm x 3 e poi nessun dolore alla spalla. Le perdite sono diventate leggere e poi scure, presenti a volte ancora sugli slip le sto continuando ad avere ad oggi a 6 giorni dall’insufflazione con senso di pesantezza al basso ventre verso la parte destra. Le mie domande sono queste: avendo effettuato questi due esami così ravvicinati potrei aver avuto ancora sangue nell’utero e con l’insufflazione averlo spinto verso le tube e averle compromesse in qualche modo? Quel coaugulo di sangue potrebbe essere ancora il liquido di contrasto presente, il muco o cos’altro? Non avendo avvertito il dolore alla spalla sinistra significa che l’insufflazione non ha avuto successo? Grazie mille.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Alida, deve eseguire per tranquillità un test di gravidanza sulle prime urine del mattino. Dovrebbe essere negativo ma sappiamo che le isterosalpingografie qualche volta regalano un lavaggio tubarico che permette un concepimento. E sappiamo anche che se vi è un danno tubarico la possibilità di gravidanza extra uterina è presente e deve essere escluso con certezza. Se il test è negativo possiamo stare tranquilli, le conseguenze che lei paventa non sono rilevanti, e il problema dell’isterosalpingografia non è di creare ostacoli, è la scarsa qualità dell’informazione che dà sulla salute e sulla funzionalità tubarica. Mi sembra che stia ricevendo ottime cure. Deve discutere con il suo ginecologo come proseguire nelle cure per questa infertilità perché l’età ci impone di muoverci rapidamente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto