Isteroscopia diagnostica: è proprio necessaria?

Una domanda di: Giovanna

Ho 54 anni ho avuto l’ultimo vero e proprio ciclo due anni fa. Ogni 6 mesi circa ho delle perdite per 3/4 giorni. Ogni anno faccio visita ginecologica, ecografia interna e pap test, tutto negativo. Un mese fa ho avuto delle perdite per 3 giorni e sono andata dalla ginecologa che dopo ecografia ha riscontrato follicolo 17 mm a dxestrae follicolo 12mm a sinistra, miometrio con aree anecogene, spessore endometrio 8,69 millimetri. Mi ha prescritto isteroscopia diagnostica, che mi hanno prenotato tra 3 mesi. Sono molto spaventata È necessario farla? Non può essere assestamenti ormonale ? Grazie per l’eventuale risposta.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Giovanna, il consiglio che le ha dato la ginecologa è quello più consono a verificare che l’endometrio risponde a un residuo di attività ovarica e quindi non vi è un eccesso di scrupolo ma una piccola procedura necessaria per escludere un’attività endometriale che possa costituire un pericolo per la sua salute. Il quadro è di tranquillità ma merita questo tipo di accertamento. La procedura viene eseguita in laboratorio, il fastidio è minimo mentre la tranquillità che può dare è molto significativa. Mi fara sapere l’esito di questo accertamento. Un saluto cordiale. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto