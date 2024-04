Isteroscopia: è normale avere dolore e perdite dopo averla fatta?

Una domanda di: Maria

Venerdì scorso fatto day hospital per polipo endometriale di 2 centimetri. Da domenica pomeriggio sono comparsi un po’ di dolori al basso ventre e perdite sul rosso scuro al rosato…Sono minime. Vorrei sapere quanto durano le perdite e i dolori dato che con gli analgesici non migliorano. Ora sto usando il Buscopan. Fino a ieri Aulin. Chiedo se è normale o devo preoccuparmi. Grazie anticipatamente.



Cara Maria, sono sorpresa da quanti interrogativi mi vengono posti dopo aver effettuato una isteroscopia diagnostica o operativa. Certamente le perdite ed i dolori pelvici caratterizzano i giorni dopo aver effettuato la metodica. Pregherei tutte le donne e tutti i centri a chiedere/fornire adeguate informazioni su quanto accade nel post intervento e non perché non abbia voglia di essere io a spiegare e a tranquillizzzare, ma per chiarezza di informazione a tutela della serenità delle signore. Maria, credo che anche nel tuo caso i sintomi riferiti siano quelli attesi, che siano quindi normali dopo una isteroscopia operativa, ma se dovessero aggravarsi o anche solo risultare poco opportabili, è bene che tu ti rivolga al centro dove hai effettuato la metodica affinché venga controllato che sia tutto a posto. Cordialmente.

