Isteroscopia e rapporti

Una domanda di: Ilaria

Il prossimo venerdì farò l’isteroscopia diagnostica dopo 2 anni di tentativi di restare incinta, nonostante da tutti gli esami effettuati non sia emerso nulla. In questi giorni sto avendo rapporti in quanto periodo fertile: possono esserci conseguenze?





Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile signora,quando si ha in programma un’isteroscopia, non si dovrebbero avere rapporti liberi (come penso le abbiano detto).

Dopo aver affrontato l’indagine invece senz’altro si può. Cari saluti.

