Isteroscopia: farla o no dopo due aborti spontanei?

Una domanda di: Erika

Ho 34 anni ho un ciclo regolare di 26/ 27 giorni. Volevo esporle un problema in 8 mesi ho avuto 2 aborti precoci entrambi a 3 settimane. In seguito ho eseguito di testa mia questi esami del sangue tiroide e ecografia tiroide risultata negativa. Ho eseguito esami del sangue al 4 giorno di ciclo risultati nella norma. Risultati U.M. ESTRADIOLO (17 BETA-E2) (Met. Chemiluminescenza) 45,00 pa/mL FSH ORMONE FOLLICOLO STIMOLANTE (Met. Chemiluminescenza) 8.52 mUi/mL LH ORMONE LUTEINIZZANTE (Met. Chemiluminescenza) 8,71 mui/mL ORMONE ANTIMULLERIANO (AMH) (Met. Chemiluminescenza) 2,08 ng/mt Ho eseguito pannello trombofilico mutazioni genetiche risultati nella norma 2 asterischi in APTT SCREENING 1.24* Proteina C coagulativa attività 131* . Ho eseguito tampone vaginale completo per la ricerca di micoplasmi e batteri risultato negativo. Preciso che entrambe le volte che ci abbiamo provato sono rimasta incinta al 2 massimo 3 tentativo purtroppo però non si annidano. La ginecologa che avevo mi ha detto che può capitare e di non fare altri esami. In rete però leggevo dell’endometrite che si può diagnosticare con isteroscopia. Lei mi consiglia di farla sinceramente è un po’ invasivo e costoso come esame non vorrei farlo inutilmente non so più cosa pensare sono molto confusa. Spero che potrà darmi un consiglio lei, la ringrazio moltissimo per la sua disponibilità.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Erika, il parere della sua ginecologa è molto valido. L'utilità di escludere un'endometrite è perche nel caso anche un'altra gravidanza fallisse, la possibilità è circa 1 su 300, e si procedesse dopo questa ulteriore perdita a isteroscopia che rilevasse un'endometrite sorgerebbe il sospetto che se fosse stata identificata e trattata prima avrebbe permesso la prosecuzione della gravidanza. L'isteroscopia è un esame ambulatoriale semplice, di costo limitato, e dopo 2 perdite abortive sapere che tutto è in ordine dà più tranquillità, quando finalmente il test di gravidanza è ancora positivo. Vi è un razionale nell'eliminare un'endometrite molto più forte di tutto lo screening trombofilico che ha eseguito ma che risulta negativo. Quindi l'opinione della sua ginecologa è di grande buon senso clinico, le considerazioni che le ho esposto l'aiutano a prendere le decisioni sul da farsi.