Isteroscopia operativa: dopo quanto si può cercare una gravidanza?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Sabrina, non dubiti che una volta effettuata l’isteroscopia operativa con la relativa pulizia dell’utero il suo ciclo non tarderà a riattivarsi.

Attualmente è come se si fosse inceppato per via di quel materiale residuo della gravidanza precedente (infatti le beta non sono ancora azzerate completamente). Posso comprendere che non veda l’ora di chiudere questo doloroso capitolo per ripartire nella ricerca della gravidanza.

A mio avviso sarà prudente attendere almeno la mestruazione successiva all’isteroscopia per poi procedere con i rapporti liberi, così da dare all’utero il tempo per ripulirsi completamente e anche riprendersi dall’isteroscopia che, per quanto piccolo, è pur sempre un intervento.

Le faccio gli auguri per il nuovo anno appena iniziato…che possa coronare il suo desiderio di diventare mamma!

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto