Isteroscopia operativa: è normale che dopo compaiano vari fastidi?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 05/11/2025 Aggiornato il 05/11/2025

Qualche disturbo dopo un'isteroscopia è inevitabile, ma l'importante è che non compaiano perdite di odore sgradevole che potrebbero segnalare un'infezione.

Una domanda di: Cristina Elena
Due settimane fa ho fatto una isteroscopia operativa, tolto un polipo di 2 cm, sono in menopausa da 3 anni. Fino a oggi non avevo niente, ma oggi dopo due settimane ho un bruciore e una perdita bianca rosacea, più dolore in tutta la parte di sotto. Cosa potrebbe essere? Grazie se mi vorrà rispondere.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Cristina,
qualche fastidio dopo un'isteroscopia è inevitabile. Le perdite sono normali per una decina di giorni ma non devono essere maleodoranti. Se lo fossero vi è il sospetto di una piccola componente infettiva, non frequente ma che non possiamo escluderla a priori. Dunque, è consigliabile mettersi in contatto con chi ha eseguito l'intervento per porre immediatamente rimedio alla situazione. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Mutazione MTHFR: bisogna assumere eparina e cardioaspirina quando inizia una gravidanza?

04/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

La mutazione MTHFR non influisce in modo negativo sulla gravidanza e non richiede cure particolari a salvaguardia della gestazione.   »

Test di Coombs negativo dopo l’immunoprofilassi: perché?

03/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Dopo l'immunoprofilassa il test di Coombs deve risultare positivo, a conferma che l'iniezione ha determinato l'effetto voluto. Se risulta negativo è opportuno appurarne la ragione.   »

Benzodiazepine in 34^ settimana di gravidanza: ci sono rischi?

03/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

È di gran lunga preferibile sospendere l'assunzione del Lorazepam prima del parto, in quanto il nascituro potrebbe andare incontro a crisi di astinenza della durata di circa 48 ore, proprio come accade per gli adulti. Ma l'alternativa c'è: è rappresentata dalla Quetiapina sicura in gravidanza e anche...  »

Broncospasmo in un bimbo di 3 anni: conviene fare il vaccino antiinfluenzale?

27/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

La vaccinazione antiinfluenzale non è responsabile di broncospasmi. Le “bronchiti asmatiformi” ricorrenti sono tipiche dell’età prescolare, dell’età della socializzazione, quando i bambini inevitabilmente si passano uno con l’altro i virus di stagione (fondamentali per far maturare il bagaglio di difese...  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 