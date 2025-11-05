Isteroscopia operativa: è normale che dopo compaiano vari fastidi?

Una domanda di: Cristina Elena
Due settimane fa ho fatto una isteroscopia operativa, tolto un polipo di 2 cm, sono in menopausa da 3 anni. Fino a oggi non avevo niente, ma oggi dopo due settimane ho un bruciore e una perdita bianca rosacea, più dolore in tutta la parte di sotto. Cosa potrebbe essere? Grazie se mi vorrà rispondere.
Augusto Enrico Semprini
Cara Cristina,
qualche fastidio dopo un'isteroscopia è inevitabile. Le perdite sono normali per una decina di giorni ma non devono essere maleodoranti. Se lo fossero vi è il sospetto di una piccola componente infettiva, non frequente ma che non possiamo escluderla a priori. Dunque, è consigliabile mettersi in contatto con chi ha eseguito l'intervento per porre immediatamente rimedio alla situazione. Con cordialità.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
