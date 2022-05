Isteroscopia per la rimozione di polipi: dopo quanto si può cercare un bimbo?

Una domanda di: Grazia

Mi sono sottoposta a isteroscopia diagnostica per la rimozione di alcuni polipi. Il 17 maggio ho avuto la mia prima mestruazione dopo intervento. Posso già iniziare a cercare una gravidanza da questo mese?



Elisa Valmori

Gentile signora, può tranquillamente iniziare fin da subito a cercare di dare inizio a una gravidanza. Ci sono signore che sono rimaste incinte subito dopo aver effettuato l’isteroscopia. Le raccomando di assumere fin da ora acido folico, una compressa da 400 milligrammi al giorno, per tutto il periodo prima della gravidanza e almeno fino al termine del primo trimestre. Serve a prevenire una gravissima malformazione del bambino: la spina bifida. L’acido folico andrebbe assunto lontano da the e latticini. Cari saluti.

