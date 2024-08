Isteroscopia per rimozione di un polipo: dopo quanto si può cercare una gravidanza?

Una domanda di: Elena

Il 14 agosto sono stata sottoposta a un’isteroscopia chirurgica per la rimozione di un polipo endometriale.

L’intervento è andato bene e il chirurgo mi ha consigliato di fare un controllo tra 3 mesi.

Ho preso Azalia per 5 mesi in attesa dell’intervento, l’ultima il giorno prima dell’intervento.

Vorremmo cercare una seconda gravidanza, è possibile iniziare la ricerca già dal prossimo ciclo (non ho ancora avuto la prima mestruazione post intervento) oppure devo attendere il controllo perché potrebbero insorgere problematiche post operatorie in questi mesi?

Grazie in anticipo per la cortese risposta.



Laura Trespidi Laura Trespidi Cara signora,

in generale dopo un’isteroscopia si può aspettare l’arrivo di un primo mestruo e poi iniziare la ricerca di una gravidanza.Tuttavia la sua domanda dovrebbe rivolgerla al ginecologo che ha eseguito la procedura il quale, molto meglio di me, può darle un’indicazione in quanto può basarsi sulla sua storia clinica. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: