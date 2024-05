Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, purtroppo dobbiamo ahimè constatare che l’istmocele si può riformare, infatti si è riformato.

Capisco che la sua speranza, dopo esser stata operata, fosse quella di essere guarita per sempre da questo difetto della parete uterina.

Invece purtroppo occorre nuovamente prendersi cura del suo utero e provare a ripararlo ancora una volta, nella speranza che possa guarire perfettamente e, a distanza di circa un anno, poter ricercare nuovamente una gravidanza come immagino lei desideri fare.

Capisco che le pesi dover rimandare la ricerca della gravidanza, ma d’altra parte con un massiccio istmocele non è prudente mettersi al lavoro in tal senso: la parete uterina difettosa potrebbe andare incontro ad un assottigliamento eccessivo, fino ad arrivare alla rottura uterina vera e propria.

Sono sicura che avrà la pazienza necessaria per mettere il suo corpo al riparo da questa grave complicanza, per il bene suo e della creatura che desidera mettere al mondo.

Spero di averle risposto e che lei possa realizzare il suo desiderio di maternità: i figli sono la ricchezza più grande per noi mamme!

Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

