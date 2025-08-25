Istmocele: toglierlo o no?

Una domanda di: Giusi

Buongiorno professore, mi hanno detto che avendo avuto due cesarei e presenza di istmocele prima visualizzata tramite ecografia e misurata: lei mi puo aiutare? La clinica me lo ha consigliato e anche una mia amica che è stata operata da lei... Più di preciso la domanda è questa: quando si opta per rimuovere l'istmocele? Con che criterio si sceglie di togliere attraverso una misurazione del miometrio e anche quindi dell'istmocele? Ho una mia amica che è venuta lì da lei a farsi togliere l'istmocele. Mi è stato detto prima di fare una ecografia 3d e di far valutare da un bravo ginecologo questa aderenza, per capire se c'è o no. Già anni fa mi dissero tramite ecografia che c'era presenza di istmocele ed era 6 millimetri. Grazie, serena giornata.

