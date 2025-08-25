Istmocele: toglierlo o no?

Una domanda di: Giusi
Buongiorno professore, mi hanno detto che avendo avuto due cesarei e presenza di istmocele prima visualizzata tramite ecografia e misurata: lei mi puo aiutare? La clinica me lo ha consigliato e anche una mia amica che è stata operata da lei... Più di preciso la domanda è questa: quando si opta per rimuovere l'istmocele? Con che criterio si sceglie di togliere attraverso una misurazione del miometrio e anche quindi dell'istmocele? Ho una mia amica che è venuta lì da lei a farsi togliere l'istmocele. Mi è stato detto prima di fare una ecografia 3d e di far valutare da un bravo ginecologo questa aderenza, per capire se c'è o no. Già anni fa mi dissero tramite ecografia che c'era presenza di istmocele ed era 6 millimetri. Grazie, serena giornata.
Massimo Candiani
Gentile Signora,
da quanto descritto mi sembra sia opportuno proporle una riparazione dell’istmocele. In queste situazioni procedo, se non controindicato, con un intervento miniinvasivo condotto per via vaginale ma avrei necessità di incontrarla e visitarla per essere più preciso. La redazione le farà avere i recapiti.
Cordiali saluti.
