Itraconazolo in prossimità del concepimento: può essere pericoloso?

Una domanda di: Gloria

Ho assunto, per una settima, via orale 100mg di itraconazolo per curare

pitiriasi versicolor; la settimana ha coinciso con i 5 giorni di mestruo.

Ho avuto dei rapporti nel periodo di ovulazione successivo, al momento non

so ancora se sono gravida o meno, ma mi domando se questo può avere nel caso

degli effetti nocivi sul feto, dato che da foglietto illustrativo viene

consigliato di aspettare il successivo ciclo per avere possibile

concepimento.

La ringrazio.

Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Gloria,

gli studi disponibili sull’uso dell’itraconazolo nel primo trimestre di gravidanza non hanno documentato un aumento del rischio di malformazioni oltre il livello di base a cui è esposta la popolazione generale.

Quella riportata nel foglietto illustrativo è una raccomandazione a scopo precauzionale. Cordiali saluti.