Ittero: fa bene il sole?

Grazie mille per la sua risposta, dottor Venturelli. Quindi con bilirubina a 11 con dati di riferimento a 12 non è preoccupante dato che c’è l’incompatibilità del gruppo AB0? Il neonatologo e la pediatra mi hanno consigliato di esporlo alla luce del giorno. Devo andare a controllo per vedere se si è abbassata. Secondo lei è una cosa che si risolve da sola?

Cara dsignora,

ci sono a volte itteri cosiddetti prolungati che sono collegati al latte materno o ad un deficit di legame per la bilirubina a livello epatico, ma entrambi non sono rischiosi per la salute. Ai controlli ne parlerà col medico, se necessita di altro. Come dicevo, non c’è controindicazione invece alla vaccinazione. L’esposizione alla luce può aiutare parzialmente a ridurre l’ittero, quindi segua senza dubbio il consiglio che le è stato dato. Ovviamente evitando che la luce del sole colpisca direttamente gli occhi del bambino. Con cordialità.



