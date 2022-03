Ittero neonatale: è una controindicazione al vaccino?

Una domanda di: Rosy

Salve il mio bimbo ha 2 mesi esatti, ha la bilirubina alta, il neonatologo ha detto per incompatibilità di gruppo sanguigno: io 0 e lui A. Può comunque fare il suo primo vaccino? Grazie anticipatamente.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

l’ittero neonatale non è una controindicazione al vaccino. Del resto il valore di bilirubina totale segnalato all’ età di suo figlio non rappresenta un problema anche se dovuto a incompatibilità nell’ambito del gruppo AB0. Vada tranquilla.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

