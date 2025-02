IVG dopo i test di screening: ci sono i presupposti per effettuarla?

Sono alle 21^ settimana. Test dna negativo. Tri test 1:45 down. Esami infettivologici ok.

Lacune placentari. Alcuni valori femore e ca indietro di una settimana

Mi è stato suggerito l’aborto. Giovedì farò amniocentesi per escludere ulteriori problemi

Ci sono presupposti per aborto ?

Secondo voi c’è la possibilità di arrivare a 30 settimane e programmare il

cesareo?