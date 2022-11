IVG: dopo quanto il ciclo torna normale?

Una domanda di: Geli

Buon giorno dottore, a settembre ho avuto un IGV (nterruzione volontaria della gravidanza), a causa di problematiche genetiche. Dall’espulsione del feto fino ad oggi il ciclo (non so come chiamare questo flusso abbondante) non si è mai fermato, alcuni giorni era tanto, altri giorni era poco, ma insomma c’è stato sempre. Ho fatto le beta e varie ecografie in questo periodo e le beta uscivano sempre alte però in discesa mentre dalle ecografie si vedeva che erano rimasti dei residui. Settimana scorsa ho rifatto le beta e sono arrivata a 2,4 e quindi il mio ginecologo ha detto che non c’era bisogno del raschiamento. L’unica cosa è che adesso io ho ancora questo flusso, pensavo che con le beta quasi azzerate si sarebbe fermato, ma ancora niente. E’ normale che ci sia ancora? Secondo lei quando si ristabilizzerà il tutto ? La ringrazio.



Carlo Gastaldi Carlo Gastaldi Gentile signora, dal momento di azzeramento del valore dell'ormone beta-hCG è necessario che riparta la regolare produzione ormonale che assicura un ciclo regolare. Dopo una gravidanza , indipendentemente dal fatto che sia stata una IVG od un parto spontaneo, solitamente il ciclo può anche riprendere il suo ritmo normale anche dopo 2-3 mesi. Cordiali saluti.