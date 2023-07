IVG: dopo quanto la situazione ritorna alla normalità?

Una domanda di: Sofia

Buon pomeriggio il 29 giugno ho preso la prima pillola per l’aborto farmacologico poi il 1° luglio ho preso la seconda pillola in seguito alla quale è avvenuta l’espulsione dell’embrione. Dopo una settimana sono andata al controllo e in ospedale mi è stato detto che era andato tutto bene ma c’era del materiale così mi hanno fatto per 2 giorni 2 punture di Methergin. Dopo una settimana sono andata a visita e mi e stato detto che avevo ancora un po’ di materiale e quindi mi hanno fatto un’altra puntura di Methergin dopo la quale oggi ho espulso del materiale gelatinoso. E oggi mi hanno detto che poi mi finisco di pulire dopo l\’arrivo del ciclo e che poi subito dopo il ciclo dovrei fare una visita ginecologica.. La mia domanda è dopo quando arriva il ciclo dopo un aborto farmacologico? Devo ripetere la beta? >> E se anche con il ciclo non dovessi pulirmi del tutto cosa devo fare? Spero in una sua risposta



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, dopo l'interruzione di gravidanza solitamente viene espulso tutto il materiale e si ripristina una condizione di normalità in circa un mesetto, con un flusso che dovrebbe riprendere normalmente un mesetto dopo ancora. Certamente è necessario fare il controllo, come le hanno suggerito, sia clinico sia ecografico, nonché il dosaggio delle beta nel sangue, in modo da verificare il buon esito della procedura. Cordialmente.