IVG: dopo quanto tempo si possono avere rapporti sessuali?

Ho avuto IVG (interruzione volontaria di gravidanza) farmacologica, seconda pastiglia presa il primo dicembre, fra una settimana ho il controllo, visto che i medici dell’ospedale si passano la palla tra l’uno e l’altro io al momento non ho risposte certe. Dopo quanto tempo si possono aver rapporti, ovviamente protetti?

Fino a qualche tempo fa prendevo la pillola yasmine è indicata anche per le donne dopo i 40 anni? Grazie.



Cara signora,

di solito per i rapporti si attende la avvenuta espulsione del materiale presente in utero cosa che viene valutata nei controlli successivi attraverso indagine ecografica, dosaggio delle beta-hCG e quanto, a seguito di controllo clinico, si ritiene utile.

Per ciò che riguarda il metodo ormonale, dopo i 40 anni molte sono le scelte ormonali possibili che si possono aggiugere al condom, alla spirale medicata o no, ma vanno valutati in relazioni alla storia clinica personale. Consulti quindi il suo specialista di fiducia magari alla visita di controllo post IVG in modo da iniziare precocemente una corretta contraccezione. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.

