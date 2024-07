IVG farmacologica: si deve interrompere l’allattamento?

Una domanda di: Lucrezia

Ieri ho fatto la visita per l’interruzione farmacologica di gravidanza, confermata per lunedì e mercoledì prossimo. Ho riferito al

medico che allatto ancora il bambino, e mi ha detto di sospendere l’allattamento almeno per una settimana… Il bambino ha 2 anni e 4 mesi e lo allatto

solitamente per farlo addormentare il pomeriggio e la sera… Devo

necessariamente interrompere? Grazie.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Lucrezia,

non ci sono particolari controindicazioni a proseguire l’allattamento.

Gli studi disponibili indicano che il mifepristone passa nel latte materno in quantità molto basse (non misurabili nei casi in cui la dose utilizzata era 200 mg invece che 600 mg) e che il misoprostolo passa in quantità pressoché trascurabili.

Nel suo caso, considerando l’età del bambino, nonché il numero e il volume delle poppate, la dose eventualmente assunta attraverso il latte materno è del tutto trascurabile.

Cordiali saluti.

