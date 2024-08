IVG: si possono avere rapporti poco dopo averla effettuata?

Dopo un'interruzione volontaria della gravidanza se la presenza di perdite non rappresenta un ostacolo di ordine psicologico, l'attività sessuale può essere affrontata.

Buongiorno signora, in linea di principio avere rapporti non è un problema. Il punto è che di solito la presenza di materiale coriale post abortivo determina perdite di muco sangue fino al completo svuotamento della cavità dell’utero. Sta alla coppia stabilire se la presenza di queste perdite rappresnetino un ostacolo di ordine psicologico oppure no. Se per la coppia la situazione è irrilevante non ci sono preclusioni. Con cordialità.

Una domanda di: Clarissa Il 24 luglio ho effettuato un’IVG. Ho espulso quel che dovevo ma i dottori al controllo dopo 7 giorni hanno visto che avevo ancora un po’ di materiale 20x29mm (dopo aver preso il Methergin per 5 giorni) ho rifiutato il raschiamento e ora sono in attesa dell’arrivo del ciclo sperando ripulisca il tutto senza dover ricorrere all’intervento, ma ho una curiosità, posso avere rapporti nell’attesa oppure no?

