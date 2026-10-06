IVG: si può avviare una gravidanza dopo un mese?

A un mese da un'interruzione volontaria della gravidanza la probabilità di averne avviato un'altra è molto bassa.
Una domanda di: Zaira Ho avuto un aborto farmacologico il 27 agosto con successive perdite per 1/2 settimane. Il 29 settembre ho iniziato ad avere delle perdite tipiche da ciclo, inizialmente marroni poi successivamente rosse, senza i dolori abituali del ciclo, ma solo piccoli crampi e qualche mal di testa. In tutto ciò, sempre il 29 ho avuto un rapporto non protetto, ma con eiaculazione esterna. Il mio dubbio consiste nell’ovulazione, e cioè, è possibile che io possa rimanere incinta con il precum (liquido pre-eiaculatorio n.d.r.) non sapendo quando avrò l’ovulazione? E nel caso io avessi avuto un’ovulazione precoce dal 4/5 giorno del ciclo ci sarebbe il rischio di essere rimasta incinta? Grazie anticipatamente.
Dottor Gaetano Perrini
Gentile signora,
il liquido che precede l’eiculazione può contenere piccole quantità di spermatozoi e quindi è potenzialmente in grado di determinare un concepimento. Tuttavia la possibilità è bassa. Se poi aggiungiamo la sua specifica situazione (recente aborto farmacologico ) le probabilità di aver avviato una gravidanza mi sembrano almeno teoricamente ancora più scarse. Di solito comunque è consigliato effettuare un controllo dal ginecologo di fiducia a 30 giorni dall'aborto, previa esecuzione di un dosaggio nel sangue delle beta-hCG a circa tre settimane dalla procedura farmacologica, per poi effettuare una eco pelvica di controllo e verificare il buon esito della procedura. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.
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