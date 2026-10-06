IVG: si può avviare una gravidanza dopo un mese?

Una domanda di: Zaira

Ho avuto un aborto farmacologico il 27 agosto con successive perdite per 1/2 settimane. Il 29 settembre ho iniziato ad avere delle perdite tipiche da ciclo, inizialmente marroni poi successivamente rosse, senza i dolori abituali del ciclo, ma solo piccoli crampi e qualche mal di testa. In tutto ciò, sempre il 29 ho avuto un rapporto non protetto, ma con eiaculazione esterna. Il mio dubbio consiste nell’ovulazione, e cioè, è possibile che io possa rimanere incinta con il precum (liquido pre-eiaculatorio n.d.r.) non sapendo quando avrò l’ovulazione? E nel caso io avessi avuto un’ovulazione precoce dal 4/5 giorno del ciclo ci sarebbe il rischio di essere rimasta incinta? Grazie anticipatamente.

