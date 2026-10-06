IVG: si può avviare una gravidanza dopo un mese?

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 06/10/2026 Aggiornato il 06/10/2026

A un mese da un'interruzione volontaria della gravidanza la probabilità di averne avviato un'altra è molto bassa.

Una domanda di: Zaira
Ho avuto un aborto farmacologico il 27 agosto con successive perdite per 1/2 settimane. Il 29 settembre ho iniziato ad avere delle perdite tipiche da ciclo, inizialmente marroni poi successivamente rosse, senza i dolori abituali del ciclo, ma solo piccoli crampi e qualche mal di testa. In tutto ciò, sempre il 29 ho avuto un rapporto non protetto, ma con eiaculazione esterna. Il mio dubbio consiste nell’ovulazione, e cioè, è possibile che io possa rimanere incinta con il precum (liquido pre-eiaculatorio n.d.r.) non sapendo quando avrò l’ovulazione? E nel caso io avessi avuto un’ovulazione precoce dal 4/5 giorno del ciclo ci sarebbe il rischio di essere rimasta incinta? Grazie anticipatamente.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,
il liquido che precede l’eiculazione può contenere piccole quantità di spermatozoi e quindi è potenzialmente in grado di determinare un concepimento. Tuttavia la possibilità è bassa. Se poi aggiungiamo la sua specifica situazione (recente aborto farmacologico ) le probabilità di aver avviato una gravidanza mi sembrano almeno teoricamente ancora più scarse. Di solito comunque è consigliato effettuare un controllo dal ginecologo di fiducia a 30 giorni dall'aborto, previa esecuzione di un dosaggio nel sangue delle beta-hCG a circa tre settimane dalla procedura farmacologica, per poi effettuare una eco pelvica di controllo e verificare il buon esito della procedura. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.

IVG: si può avviare una gravidanza dopo un mese?

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