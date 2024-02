IVG: si può fare l’amore prima di affrontarla?

Una domanda di: Leila

Vorrei chiedere un’informazione in quanto non me ne intenda tanto.

Io ha saputo di essere incinta 4 giorni fa, ma sto programmando purtroppo l’interruzione volontaria della gravidanza in quanto ho partorito solo 3 mesi fa e per diversi motivi a parte quest’ultimo non posso pensare di avere un altro bimbo ora. Nonostante l’intenzione di interrompere la gravidanza posso avere rapporti completi nel frattempo o meglio evitare?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Leila,

non vi è motivo medico per non avere rapporti durante la gravidanza.

Rispetto la sua decisione, ma mi sento di dirle che circa il 10 – 20 per cento delle gravidanze si interrompono spontaneamente nel primo trimestre: se questo avvenisse le risparmierebbe il dispiacere di un’interruzione volontaria. Per procedere con l’interruzione, per legge deve rivolgersi ad una struttura pubblica dove riceverà tutte le informazioni assistenziali necessarie perché questo avvenga con sicurezza senza interferire con la sua volontà. Volevo aggiungere che tutte le mie paziente si sono pentite di aver deciso per un aborto volontario e, alla luce di questo, spero quindi che vi sia spazio perché lei possa riconsiderare la sua decisione. Con cordialità.

