Ketoprofene e rischi in gravidanza

Una domanda di: Susy

Volevo chiedervi una cosa riguarda oki.

Il 19 luglio ultimo ciclo. 29 luglio ho iniziato una cura antibiotica piu

ovuli vaginali e betadine vaginale per forti perdite. Astinenza rapporti dal

27 luglio al 11 agosto. Il giorno 18 19 e 20 ho assunto oki mattina e sera,

perché avevo dolori come avessi una cistite, più velamox. Ad oggi ancora

nessun ciclo. Specifico che ho un ciclo di 30-32 giorni,però in passato prima

che assumessi la pillola arrivava anche a 37 giorni. Da marzo non prendo più la

pillola e ho rapporti completi. La mia domanda è: se fossi incinta sarei a

rischio per il bambino visto che ho preso oki e antibiotico? Grazie mille.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Susy,

gli studi riguardanti l’uso in gravidanza di amoxicillina (Velamox) e ketoprofene (Oki) non documentano un aumento del rischio di malformazioni nel feto.

Alcuni studi hanno osservato un aumento del rischio di aborto spontaneo associato all’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, classe a cui appartiene il ketoprofene) nelle prime settimane di gravidanza. I risultati di questi studi non sono conclusivi, ma è un’eventualità che non può essere esclusa.

Cordiali saluti.

