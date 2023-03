Ketoprofene: interferisce con la pillola?

Una domanda di: Isabel

Salve, ci sono interazioni tra le bustine di Ketoprofene e la pillola Novadien? Grazie in anticipo e buona serata.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Isabel, non sono segnalate interazioni importanti dal punto di vista clinico tra il ketoprofene e i contraccettivi orali contenenti estradiolo e dienogest. Da un punto di vista ipotetico il ketoprofene potrebbe ridurre l’eliminazione degli ormoni estrogeni e progestinici, ma al momento non è documentato un aumento degli effetti indesiderati associato all’assuzione della pillola e del ketoprofene. Non ci sono, in ogni caso, segnalazioni di fallimento dei contraccettivi orali in seguito all’uso di ketoprofene o di altri farmaci antinfiammatori non steroidei. Cordiali saluti.

