La beta-hCG non aumenta: cosa sta succedendo?

Una domanda di: Carmen

Avrei bisogno di un aiuto. Sono alla 6a settimana di gravidanza. Fino a mercoledì 21 il dosaggio delle beta cresceva in modo

regolare. Domenica in seguito a forti dolori sono stata in ospedale, dove in seguito ad ecografia transvaginale è stata evidenziata una camera

gestazionale e il dosaggio delle beta era a 9129. Oggi 28 aprile ho ripetuto il dosaggio e il risultato è solo 9224. Volevo chiederle se avendo

effettuato i prelievi il primo al pronto soccorso e il secondo in laboratorio poteva esserci una differente valutazione o al contrario non

c’è stata crescita delle beta e conseguentemente la gravidanza non è andata

a buon fine.



Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Carmen,

lei ha ragione a preoccuparsi, sia per le perdite ematiche sia per la beta-hCG, che non è aumentata.

Avendo però cambiato il laboratorio, possiamo sperare che ci sia un fattore confondente, pertanto le consiglio di attendere altri 2-3 giorni, per poi ripetere sia il dosaggio della gonadotropina corionica sia l’ecografia: è questo l’unico modo che le permetterà di comprendere se la gravidanza sta evolvendo. Cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto