La chiusura delle tube provoca irregolarità mestruale?

Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, dal quesito formulato immagino che lei voglia comprendere se l’intervento di legatura delle tube effettuato qualche mese fa può essere in grado di modificare il regolare ciclo mestruale. Il ciclo normalmente è il risultato di una stimolazione ovarica legata alla produzione di estrogeni e di progesterone ciclica che determina, in base alle condizioni, lo scollamento mucosa che riveste l’interno della cavità dell’utero e, di conseguenza, la comparsa del flusso. L’intervento di legatura delle tube non altera la produzione ovarica ormonale e pertanto mi sento di tranquillizzarla. È possibile tuttavia che il puerperio determini ancora una produzione ormonale ovarica non perfetta e che quest’ultima sia la causa delle irregolarità. Contatti pertanto il suo specialista di riferimento per valutare la funzione ovarica ipofisaria e tiroidea in modo da verificare che non ci sia un disordine alla base del sintomo. Si tratta semlicemente di effettuare l’esame del sangue per i dosaggi ormonali. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto