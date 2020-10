La dentizione fa venire la febbre?

Una domanda di: Maria Teresa

Il mio piccolo ha 7 mesi e mezzo e gli sta iniziando a spuntare il primo dentino. Si vede un pezzettino bianco. Febbre per il momento non ne ha avuta. Ma potrebbe comparire da un momento all’altro? Grazie.



Gentile signora,

la febbre potrebbe comparire da un momento all’altro perché è iniziata la stagione delle lievi malattie respiratorie verso cui i bambini possono essere più vulnerabili e non certo a causa della dentizione. I denti che spuntano non provocano la febbre, la febbre è dovuta all’aggressione di agenti infettivi. L’unica vaga relazione che ci può essere tra dentizione e febbre è data dal fatto che il fastidio legato ai denti che spuntano potrebbe abbassare leggermente le difese immunitarie del bambino, esponendolo maggiornemente al rischio di contrarre un’infezione. Sono solo ipotesi. Ripeto la dentizione non causa febbre, ritenevano il contrario in passato ma da tempo quest’idea è stata smentita. Con cordialità.

