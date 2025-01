La febbre influisce sull’ovulazione?

Una domanda di: Mara

Oggi ho riscronttato picco LH con stick (stiamo avendo rapporti tutti i giorni dal 10 pm), ma allo stesso tempo oggi nel pomeriggio mi è venuto 38 di febbre e mal di gola solo ieri. Nessun altro sintomo. Secondo lei potrebbe interferire con ovulazione?

Se ho preso Tachipirina da 500 interferisce?



Francesco De Seta Francesco De Seta

Gentile signora,

il picco di Lh determina un innalzamento di circa 0,5-1 gradi C ma non viene influenzato dallo stato febbrile. L’ovulazione, cioè, può avvenire anche se c’è la febbre. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

