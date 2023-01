La gentamicina usata localmente diminuisce l’effetto dell’amoxicillina orale?

Una domanda di: Valentina

Buongiorno dottore, mio figlio di due anni e mezzo sta assumendo amoxicillina alla dose di 60mg /kg tre volte al giorno per 10 giorni per faringite streptococcica. Contestualmente sta assumendo per via topica già da 1 mese e mezzo su indicazione dell’urologo pediatrico crema contenente gentamicina/betametasone (per via topica ovviamente ) a causa di fimosi serrata del prepuzio. Oggi sul foglietto illustrativo dell’amoxicillina ho letto che l’amoxicillina potrebbe avere un effetto ridotto se assunto insieme ad altri antibiotici. Poiché la gentamicina è un antibiotico mi chiedevo quindi se può ridurre l’effetto dell\’amoxicillina. Naturalmente ci tengo che lo streptococco venga eradicato bene date le possibile complicanze a lungo termine. È il caso che aumenti precauzionalmente il dosaggio dell’amoxicillina? (mio figlio pesa 15 kg e sto dando 6 ml per tre volte al giorno, poiché l’amoxina è 250mg/5ml ho calcolato che sta prendendo 60mg/kg). Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Valentina, la gentamicina viene assorbita attraverso la cute in quantità trascurabili, ed è quindi estremamente improbabile che l'efficacia dell'amoxicillina possa essere ridotta. Non sono pertanto necessarie modifiche alla terapia in corso. Cordiali saluti.