La gravidanza potrebbe essere iniziata?

Una domanda di: Rossella

Buongiorno. Questo mese ho avuto solamente due rapporti, uno 4 giorni prima dell’ovulazione e il giorno dell’ovulazione. Purtroppo credevo che l’ovulazione avvenisse verso il 13/14 ma è avvenuta l’11. L’ovulazione è stata monitorata con stick, temperatura basale ed inoltre il giorno dell’ovulazione ho avuto dolore all’ovaio. La mia domanda è:ho possibilità di avere una gravidanza? Considerando che in questi due rapporti avuti mio marito ha avuto al primo 6 giorni di astinenza e nel secondo 4: gli spermatozoi erano ancora buoni? Comunque lui ha 47 anni ed io 37.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora gli spermatozoi maschili possono sopravvivere nell’apparato genitale femminile fino a sette giorni, nel periodo fertile, cioè nei giorni che precedono l’ovulazion. Il concepimento può quindi avvenire dopo il rapporto sessuale. Che dirle di più? Certo che può essere incinta, anche se come ben sa a 37 anni la fertilità femminile inizia a diminuire quindi le probabilità che accada al primo tentativo non sono altissime. Direi quindi di attendere con fiducia la data della prossima mestruazione: se non dovesse presentarsi, come le auguro, faccia il test di gravidanza che è il mezzo che le permetterà di sapere con sicurezza se è rimasta incinta. Mi faccia sapere, se lo desidera. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

