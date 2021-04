La mia gravidanza si è interrotta: cosa è accaduto?

Una domanda di: Serena

Buongiorno dottore, ieri ho scoperto che non c’era battito si è fermato a

sette settimane. Era la mia seconda gravidanza la prima è andata bene. Sono a pezzi vorrei capirne le

cause o se qualche mio comportamento abbia influito, dopo un raschiamento c’è il rischio di un altro aborto?



Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, mi dispiace per questa sua situazione. L’aborto spontaneo a bassa età gestazionale può essere multifattoriale. Per esempio, legato ad alterazioni genetico cromosomiche del prodotto del concepimento, ad anomalie del metabolismo dovute, per fare un esempio, alla tiroide o a un’intolleranza agli zuccheri, a difetti della coagulazione (trombofilia) o a situazioni legate ad un’anatomia uterina alterata, alla presenza di polipi fibromi o impianto non adeguato e in alcuni casi a un’insufficienza luteinica (carenza di progesterone) o, ancora, a problemi di autoimmunità. Le ricordo comunque che l’interruzione spontanea della gravidanza è un evento molto frequente e non va considerata espressione di una condizione di infertilità permanente.

Contatti il suo specialista di fiducia per eventuali approfondimenti, ma sono certo che la prossima volta andrà tutto bene. Cordiali saluti.



