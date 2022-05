La “morfologica” può sbagliare il sesso?

Una domanda di: Yara

Salve ho fatto l’ecografia morfologica e mi hanno detto è più facile che sia una femminuccia. Non so cosa fare: secondo voi è sicuro o la morfologica può sbagliare?



Buongiorno signora, il valore predittivo dell’ecografia morfologica in relazione al sesso è sicuramente molto elevato e quindi considererei quanto le hanno comunicato altamente attendibile. Credo quindi che sia una bambina, anche se comunque non si può completamente escludere la possibilità di errore in quanto ci sono fattori che possono confondere l’operatore che effettua l’ecografia, come lo spessore della parete addominale e la posizione del bambino, che può nascondere l’area genitale non permettendo una visualizzazione corretta. Mi accontenterei comunque di sapere che il bambino cresce bene e non ha problemi (sono queste le uniche due cose che contano davvero) e aspetterei comunque il momento della nascita con la massima serenità. Con cordialità.

