La “piaghetta” del collo dell’utero ostacola il concepimento?

Una domanda di: Miriam

Salve un’informazione. Ho 26 anni e ho sempre utilizzato la pillola anticoncezionale, a causa di una pieghetta all’utero ho dovuto interrompere

dopo anni di assunzione perché dovevo fare la bruciatura. Un paio di giorni prima della bruciatura (nel periodo di ovulazione 14 giorni prima del prossimo

ciclo) ho avuto un rapporto completo. Il ginecologo mi ha detto di non poter effettuare la bruciatura perché potrei essere incinta, perché dopo aver

assunto la pillola c’è più facilità nel concepimento, da precisare che è il mio terzo mese senza pillola. Ultimo ciclo 15 febbraio, rapporto completo 1

marzo. Dovevo avere la bruciatura il 3 marzo ma rimandata per aspettare ciclo. La mia domanda è la piaga ostacola il concepimento? Inoltre esame

pap-test effettuato negativo, ma ho un’infiammazione nell’utero del 40 per cento.

Resto in attesa di un riscontro. Grazie infinite.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

prima di tutto non credo che l’infiammazione di cui lei parla interessi l’utero, bensì la cervice, cioè il collo dell’utero dove ha sede la piaghetta. Specifico che il nome scientifico di quest’ultima è ectopia oppure ectropion (entrambi i termini significano estroflessione): si tratta della proliferazione verso l’esterno della cervice del suo tessuto di rivestimento interno, il cosiddetto epitelio cilindrico monostratificato. E’ un’eventualità molto comune, che in genere si evidenzia casualmente nel corso di un controllo ginecologico di routine. Il termine popolare piaghetta nasce dal fatto che i medici per alludere a questa anomalia parlano di lesione. Ma lesione in medicina è qualunque alterazione a carico dei tessuti, cioè non è solo una ferita o un’escoriazione. La piaghetta non ostacola la fertilità né diminuisce le probabilità di concepire quindi ha fatto molto bene il suo ginecologo a rimandare l’intervento perché in effetti potrebbe essere incinta, visto che ha avuto un rapporto non protetto proprio nel periodo dell’ovulazione e che lei è molto giovane, quindi nel pieno della sua fertilità. Con cordialità.

