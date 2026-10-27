La pillola del “dopo” avrà funzionato?

Una domanda di: Mariarosa

Scusi se la disturbo, vorrei un consulto ginecologico per quanto riguarda la pillola ellaOne. Ultimo ciclo il 28 settembre dal 28 al 4 ottobre ho assunto cemisiana sospesa per ipertensione, ho avuto spotting fino al 8 ottobre e dal 11 al 13 ottobre ho notato muco ovulatorio il 12 proprio picco perché gelatinoso e soprattutto filante, 22 ottobre unico rapporto con coito interrotto. Rischio gravidanza? Inoltre ho preso ellaOne dopo 29 ore dal rapporto: sarà efficace? Grazie mille.



