La pillola del “dopo” avrà funzionato?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 27/10/2026 Aggiornato il 27/10/2026

Per scoprire se la contraccezione d'emergenza ha funzionato o no, se non arrivano le mestruazioni è opportuno fare il test di gravidanza.

Una domanda di: Mariarosa
Scusi se la disturbo, vorrei un consulto ginecologico per quanto riguarda la pillola ellaOne. Ultimo ciclo il 28 settembre dal 28 al 4 ottobre ho assunto cemisiana sospesa per ipertensione, ho avuto spotting fino al 8 ottobre e dal 11 al 13 ottobre ho notato muco ovulatorio il 12 proprio picco perché gelatinoso e soprattutto filante, 22 ottobre unico rapporto con coito interrotto. Rischio gravidanza? Inoltre ho preso ellaOne dopo 29 ore dal rapporto: sarà efficace? Grazie mille.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,
ellaOne ha un'alta percentuale di efficacia anche se non assoluta. L'unico modo per scoprire se ha funzionato è rappresentato dal test di gravidanza, che potrà fare a due settimane dal rapporto. Con cordialità.

La pillola del “dopo” avrà funzionato?

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