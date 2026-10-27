La pillola del “dopo” avrà funzionato?

Per scoprire se la contraccezione d'emergenza ha funzionato o no, se non arrivano le mestruazioni è opportuno fare il test di gravidanza.
Una domanda di: Mariarosa Scusi se la disturbo, vorrei un consulto ginecologico per quanto riguarda la pillola ellaOne. Ultimo ciclo il 28 settembre dal 28 al 4 ottobre ho assunto cemisiana sospesa per ipertensione, ho avuto spotting fino al 8 ottobre e dal 11 al 13 ottobre ho notato muco ovulatorio il 12 proprio picco perché gelatinoso e soprattutto filante, 22 ottobre unico rapporto con coito interrotto. Rischio gravidanza? Inoltre ho preso ellaOne dopo 29 ore dal rapporto: sarà efficace? Grazie mille.
Claudio Ivan Brambilla
Cara signora,
ellaOne ha un'alta percentuale di efficacia anche se non assoluta. L'unico modo per scoprire se ha funzionato è rappresentato dal test di gravidanza, che potrà fare a due settimane dal rapporto. Con cordialità.
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