La pillola del giorno dopo può rendere sterili?

Una domanda di: Marta

Prendere la pillola del giorno dopo mette a rischio eventuali gravidanze future, si può diventare sterili assumendole ?



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

La pillola del giorno dopo (Norlevo, principo attivo levonorgestrel), assunta prima dell’ovulazione, impedisce l’annidamento di un figlio nel momento in cui dovesse essere concepito in quel ciclo. non interferisce con l’ovulazione nei giorni più fertili nei quali si ha il 70% dei concepimenti. Per documentazione veda il sito sipre.eu (la position paper su Norlevo). Dopo l’ovulazione è inefficace. Non ha comunque effetti sulla fertilità futura. Ellaone (pillola dei cinque giorni dopo) allo stesso modo non inibisce l’ovulazione nei giorni più fertili, ma rende sempre inospitale l’endometrio, sia presa prima dell’ovulazione, sia presa dopo. Non è noto se possa anche essere usata per interrompere la gravidanza (EMA 2015). Sembra mantenere un effetto antiannidamento anche nei mesi immediatamente successivi, tuttavia nel foglietto illustrativo è specificato che non conferisce protezione contraccettiva in caso di rapporti successivi al suo impiego. Ulipristal si accumula nei tessuti, soprattutto nel fegato e può essere – specialmente se assunta ripetutamente – gravemente epatotossica. Dopo l’ovulazione è inefficace. Anche quest pillola non ha effetti sulla fertilità futura. Ulipristal si accumula nei tessuti, soprattutto nel fegato e può essere – specialmente se assunta ripetutamente – gravemente epatotossica. Per documentazione veda il sito sipre.eu (Position paper su Norlevo e ellaOne) o il Cap. 12 del testo “Da vita a vita – viaggio alla scoperta della riproduzione umana” IV Edizione, SEU, Romsa, 2021.

