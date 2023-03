La pillola funziona davvero fin da subito?

Una domanda di: Alessandra

Salve, sono una ragazza di 19 anni. Sto ini prendendo per la prima volta la pillola anticoncezionale. La dottoressa mi ha prescritto Effimia. Avrei da porre una domanda: è possibile che con la pillola avvenga l’ovulazione? Sono in quel periodo del mese dove, in caso di assenza di pillola, avrei dovuto essere in ovulazione. Ma adesso, prendendo la pillola dovrei non averla, ma mi ci ritrovo gli stessi sintomi, dolori lievi alle ovaie e spotting. Sono consapevole che nei primi mesi di assunzione della pillola, soprattutto in donne giovani ci sia la comparsa di spotting in quanto il corpo si sta adattando alla modifica ormonale, ma in questo caso sto iniziando a dubitare dell’effetto della pillola su di me, quindi non so se effettivamente il suo “lavoro” lo sta compiendo. In ogni caso aspetto il periodo di sospensione, che avverrà a breve, per essere sicura che stia funzionando. Grazie in anticipo per la risposta.



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti

Gentile Alessandra, la pillola agisce inibendo l’ovulazione. Questa è la sua azione peculiare. Questo può non avvenire e quindi la sua sicurezza viene messa in discussione se non è stata assunta regolarmente, se ha assunto o sta assumendo altri farmaci che ne contrastano l’effetto, in caso di vomito o diarrea, cioè di episodi che ne impediscono l’assorbimento. In assenza di queste condizioni la pillola garantisce una contraccezione efficace. I suoi fallimenti non legati a quanto sopra riportato sono aneddotici, cioè appartengono a racconti leggendari che nascono dalla discutibile volontà di creare disorientamento. Le direi pertanto di stare tranquilla fin da ora.

