La pillola funziona dopo un mese?

Dottoressa Elisabetta Canitano A cura di Elisabetta Canitano - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 24/04/2026 Aggiornato il 24/04/2026

Quando si comincia a prendere la pillola, si può contare fin da subito sulla sua azione contraccettiva, se si assume a partire dal primo giorno di arrivo delle mestruazione.

Una domanda di: Veronica
Assumevo la pillola Slinda da sei mesi. L'ho interrotta per tre mesi durante i quali non ho mai avuto spotting ne nulla, ma mi è tornato semplicemente il ciclo dopo circa 30/32 giorni. L'ho avuto per tutti e tre i mesi, ed era come prima della pillola, ovvero di circa 5 giorni e un po' di dolore al ventre il giorno stesso. Ora, al terzo ciclo, come detto poco fa, l'ho ricominciata al primo giorno di sangue, alla sera. La protezione c'era dal primo giorno? O siccome l'avevo interrotta per tre mesi, serviva aspettare più tempo? Non penso fosse spotting dato che non erano macchie e non ne ho mai avuto, ho subito riavuto solo il ciclo. Io ho atteso una settimana in ogni caso, e all' ottavo giorno ho avuto un rapporto completo, posso stare tranquilla? Ho letto altrove che dovevo attendere un mese e la cosa mi aveva agitata parecchio. Grazie mille della risposta.

Elisabetta Canitano
Elisabetta Canitano

Gentile Veronica,
la storiella della pillola che inizia ad agire dopo un mese di assunzione è una bufala che non si capisce bene a scopo venga fatta circolare. Detto questo, se si inizia ad assumere la pillola il primo giorno di mestruazione si è protette fin da subito. A maggior ragione, la protezione contraccettiva è assicurata dopo una settimana di assunzione. Stia dunque tranquilla e, la prego, non dia retta a quello che appare nel Web senza prima aver accertato che la fonte sia realmente attendibile. Cari saluti.

La pillola funziona dopo un mese?

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