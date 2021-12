La pillola protegge anche l’ultimo giorno di assunzione?

Una domanda di: Giada

Da circa 6 mesi prendo la pillola Effimia. Giorno 7 dicembre (martedì) ho avuto un rapporto completo e la sera prima ho preso l’ultima pillola del blister per iniziare la settimana di sospensione. Oggi dovrebbe arrivare il sanguinamento, c’è rischio di gravidanza? Grazie mille.



Gentile signora, come sta scritto nel foglietto di accompagnamento della pillola, non è necessario utilizzare una contraccezione extra surante i sette giorni di intervallo senza compresse, a condizione che tutte le compresse siano state assunte correttamente e il blister di compresse nuovo sia stato iniziato al momento giusto. La pillola che sta usando si prende per 21 giorni consecutivi e la prima volta che se ne fa uso si deve iniziare il primo giorno di mestruazioni naturali (l’effetto contraccettivo inizia da subito). Dopo i 21 giorni di assunzione occorre fare un intervallo di sette giorni, durante i quali si può contare appunto sulla protezione contracettiva. Dunque se ha assunto l’ultima compressa per esmepio di venderdsì dovrà ricominciare il nuovo blister il sabato successivo (sette giorni pieni senza assumere la pillola). Tenga presente che non è detto che il sanguinamento da sospensione (che lei chiama ciclo) inizi il primo giorno di sospensione, poytrebbe infatti iniziare anche due-tre giorni dopo senza che questo sia significativo. Dopo i sette giorni di intervallo la pillola va ricominciata anche se il snaguinamento si sta ancora manifestando. In generale, è sempre una buona cosa leggere attentamente il foglietto di accompagnamento di tutti i farmaci che si assumono, aompreso il contraccettivo ormonale. Tanti cari saluti.

