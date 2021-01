La pillola può non funzionare?

Una domanda di: Melania

Ho avuto un rapporto completo non protetto la scorsa settimana.

Prendo correttamente, tutti i giorni La pillola (io uso sibilette), ma a

distanza di una settimana dal rapporto sento una strana sensazione alla

pancia, quasi come una sorta di fastidio preciclo (nessun dolore, nessuna

nausea solo fastidio), volevo chiederle: è possibile che la pillola non

abbia funzionato oppure quel fastidio che sento è solo dovuto all’ansia?

Grazie in anticipo.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, se ha assunto regolarmente il farmaco non è possibile che possa partire una gravidanza a meno di essere in uno di quei rari casi di fallimento per lo più dovuti al mancato assorbimento del farmaco (vomito o dissenteria ) o interferenze di altri farmaci (antibiotico, benzodiazepine o antiepilettici ). Qualora il suo caso rientrasse in uno di questi faccia un test dopo un paio di settimane per verificare. Spero di esserle stato utile. Cordiali saluti.