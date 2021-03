La spirale ha meno effetto tromboticodella pillola?

Una domanda di: Clara

Ho 36 anni e da 3 anni assumo la pillola contraccettiva, volevo optare per la spirale. La domanda è: la spirale ha meno effetti trombotici rispetto alla pillola contraccettiva? Grazie.



Sara De Carolis Sara De Carolis

La risposta è sì, poiché non ha la componente “estrogeni” che determina il rischio trombotico.

Gli estrogeni sono contenuti nelle formulazioni dei vari contraccettivi estro-progestinici (pillola, cerotto, anello). Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

