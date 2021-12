La strana diagnosi di intolleranza al latte in una bimba di 8 mesi

Una domanda di: Patrizia

Ho una bimba di otto mesi intollerante alle proteine del latte vaccino. Beve Allernova Novalac, non assume latticini, yogurt, ho introdotto i legumi due volte a settimana ma niente carne di vitello e di manzo. Come potrei integrare il calcio? Ogni tanto sulla pappa metto una spolverata di parmigiano. Inoltre, credo che essendo abituata a bere latte addensato a causa del reflusso le va sempre l’acqua di traverso, anche con il cucchiaino, a volte. Ieri era quasi cianotica, non so come risolvere. Grazie.



Giorgio Longo

Cara signora, in quanto racconta ci sono molte stranezze: all’età della bambina l’intolleranza non esiste; il reflusso è fisiologico, non una malattia; la carne di vitello e manzo non è usualmente preclusa né agli intolleranti, né agli allergici al latte; mentre invece il formaggio grana (ricco di calcio) non è di norma indicato o tollerato negli allergici al latte (ma la sua bambina lo assume senza problemi!); Allernova è un idrolizzato di caseina per allergici al latte e contiene il calcio sufficiente ai fabbisogni della bambina. Infine non comprensibile (per essere buoni) che nessuno le abbia spiegato queste cose e ancor peggio che qualcuno le abbia suggerito che l’acqua va di traverso alla bambina per colpa del reflusso e non semplicemente per il fatto che i lattanti sanno bere bene dal biberon e imparano facile a farlo dal bicchiere, mentre dal cucchiaino può riuscire più difficile abituarli, a meno che non si tratti della minestrina più densa. Troppe cose inusuali insieme suggerirebbero di cambiare rapidamente pediatra. Con cordialità.

