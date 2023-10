La strana (e antiscientifica) ricetta per avere figlie femmine

Una domanda di: Mamma di figli maschi

Salve dottoressa, ho conosciuto un ginecologo da cui sono andate diverse amiche che ha una sua teoria. Sostiene che per avere una bambina si deve ovulare nell’ovaio sinistro e avere rapporti entro il 14° esimo giorno del ciclo, purtroppo io ovulo quasi sempre nel destro e sto avendo difficoltà , ma in realtà ho anche molti dubbi su questa teoria e paura: volevo sapere un vostro parare. Un caloroso saluto.



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentilissima Miriam,

leggendo la sua lettera mi sono chiesta come mai non mi sia ancora capitato di incontrare un ginecologo che proponga questa “ricetta” per ottenere il sesso desiderato del nascituro. Mi sono data questa risposta: un professionista che proponesse una simile teoria in un congresso scientifico o cercasse di pubblicare su una rivista scientifica la sua ipotesi dell’ovaio destro/ovaio sinistro verrebbe censurato! Nessuna base scientifica!!

Preferisco fermarmi qui.

Pur comprendendo il suo forte desiderio di avere una bambina, le suggerisco di valutare con suo marito se tentare la probabilità naturale (50%) o se astenersi e godersi i suoi maschietti.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto