L’aborto si manifesta sempre con un sanguinamento?

Una domanda di: Ari

Sono una ragazza di 35 anni dopo due aborti spontanea sono rimasta ancora incinta. Ultima data delle mestruazioni 30 novembre però il 20 di dicembre 2021 ho fatto il primo test di gravidanza negativo. Poi il 27 di dicembre ho fatto un altro test con esito positivo..28 ho fatto la beta con

792 però nell’ecografia si vede il sacco ma non si vede embrione. Dopo 3 ecografia con un sacco oggi 19 gennaio si vedevano 2 sacchi il mio genecologo mi ha detto che può essere un aborto. Ma per essere sicuro mi ha detto di fare anche un’altra ecografia. Non so più che pensare. Sono in cura con prostegesterone 200mg, normocis 400, ddm Betaina. Se veramente è un aborto perché non ho macchie di sangue o dolori?





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, un aborto spontaneo non sempre si manifesta con perdite di sangue. La gravidanza può interrompersi ma rimanere in utero: in questo caso, se confermato, può scegliere se attendere l’espulsione spontanea, se facilitarla con dei farmaci o se sottoporsi ad intervento chirurgico. Una volta accertata la diagnosi, deciderà con il suo ginecologo ciò che è meglio fare nel suo caso. Con cordialità.

