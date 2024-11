Lacune placentari individuate alla “morfologica”

Una domanda di: Dalila

Ho fatto la morfologica dal mio ginecologo, mi ha riconfermato delle lacune placentari. Sono a 20+3, il ginecologo mio ginecologo dice che

va tutto bene, posso stare tranquilla?



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Laura,

innanzitutto deve fidarsi e se il suo ginecologo le ha detto che “va tutto bene” può stare tranquilla.

Immagino abbia esposto i suoi dubbi ed abbia chiarito con il medico che le ha fatto l’ecografia il significato del termine “lacune placentari”.

Io posso solo darle informazioni generiche:

1. La morfologia (come appare all’ecografia) della placenta è stata studiata per decenni. Abbiamo anche utilizzato una classificazione in “gradi 1-2-3” secondo Grannum per capire se potesse darci indicazioni sulla maturazione della placenta e quindi sull’esito feto-neonatale, ma purtroppo non si è rivelata utile da un punto di vista clinico per cui non viene più usata. 2. Ad oggi l’unica informazione utile che l’ecografia ci fornisce sulla placenta è la sede di inserzione per capire se è “bassa” oppure no al fine di identificare i casi di “placenta previa” che necessitano di un’assistenza adeguata. 3. Solo ed esclusivamente, in caso di diagnosi di “placenta previa” è indicata una valutazione ecografica più approfondita con ricerca di dati specifici tra cui l’eventuale presenza di “lacune vascolari” e successivo studio della vascolarizzazione di queste lacune.

Sono certa che il suo ginecologo le ha già dato tutte le informazioni, ma se ha dei dubbi gliene riparli.

