Laminazione delle ciglia in gravidanza: si può fare?

Una domanda di: Imma

Sono in attesa di 17+2 e vorrei effettuare la laminazione ciglia in modo naturale. La mia estetista prima di effettuarla mi farà dei test allergici appunto per evitare qualsiasi allergia dopo. Volevo appunto sapere se è possibile effettuarla in gravidanza. Grazie mille.





Elisa Valmori Elisa Valmori Salve cara signora, non mi è chiaro che tipo di test allergici dovrà effettuare ma in gravidanza non ci sono rischi di sorta nel sottoporsi alla laminazione delle ciglia. Tengo a dirle però di osservare bene allo specchio quanto è diventata ancora più bella in questa prima fase della gravidanza: è proprio sicura di aver bisogno di ulteriori trattamenti estetici? La saluto cordialmente.

