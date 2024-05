L’antibiotico annulla l’azione dei vaccini?

Una domanda di: Francesca

Volevo chiederle un’informazione per togliermi un dubbio.

Mio figlio di 5 anni ha fatto il vaccino (quarta dose esavalente e seconda dose morbillo, varicella ecc.).

Dopo 8 giorni dal vaccino ha preso la scarlattina da streptococco, abbiamo fatto il tampone ed è risultato positivo.

Ora sta facendo antibiotico augmentin per 10 giorni. L’antibiotico potrebbe ridurre o addirittura annullare l’efficacia del vaccino? L’antibiotico lo ha cominciato dopo 8 giorni dal vaccino.

Ci tengo molto ai vaccini e spero questo esordio non abbia potuto influenzare i vaccini che ha fatto.

La ringrazio tantissimo.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile mamma Francesca,

il suo dubbio è lecito però io, per fortuna, posso assolutamente tranquillizzarla. L’antibiotico che sta assumendo il suo bambino contro l’infezione da streptococco non pregiudica la attivazione delle difese legata alla vaccinazione. L’organismo è in grado di far fronte, allo stesso tempo, a infezioni e alla produzione di anticorpi specifici, sviluppati in seguito alle vaccinazioni. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto