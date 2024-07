Laparocele riprato con protesi: che rischi in gravidanza?

Una domanda di: Laura

A Settembre 2023 ho avuto una operazione chirurgica di riparazione di laparocele con protesi (laparocele taglio cesareo). Oggi ho scoperto di essere incinta! Vorrei sapere se potrò portare avanti la gravidanza nonostante la protesi della riparazione del laparocele.

Che cosa si rischia il feto? Si tratterebbe di un terzo taglio cesareo!



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Laura,

non vi è nessun problema per la gravidanza.

Sarà però necessario, se anche questo parto sarà per via cesarea, riposizionare una nuova protesi di rinforzo.

Quindi tranquillità per la gravidanza e una buona preparazione all’intervento perché le probabilità di un buon esito sono alte. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto