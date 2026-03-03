Laparoscopia addominale per peritonite: può compromettere una tuba?
A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia
Pubblicato il 03/03/2026
Aggiornato il 03/03/2026
L'accesso laparoscopico effettuato a causa di una peritonite interessa la parete addominale quindi si può escludere che abbia coinvolto una tuba.
Una domanda di: Martina
In riferimento alla mia precedente email (vedi domanda al link: https://www.bimbisaniebelli.it/servizi-online/esperti-rispondono/rimanere-incinta-con-una-sola-tuba-pervia-si-puo-37476), vorrei specificare che la peritonite è una conseguenza di un’appendicite e chiedere, alla luce di ciò, da cosa potrebbe dipendere la tuba sinistra non pervia. Può dipendere dal fatto che l’accesso laparoscopico sia stato fatto a sinistra?
Elisa Valmori
Cara signora,
è in effetti particolare che la tuba chiusa sia la sinistra e non la destra dato che si è trattato di appendicite, anzi di peritonite.
Possiamo solo ammettere che per qualche motivo che non sappiamo l'infiammazione ha compromesso maggiormente la tuba più distante dall'appendice.
Escluderei che sia "colpa" dell'accesso laparoscopico a sinistra in quanto la laparoscopia non interessa direttamente la tuba, bensì la parete addominale.
Magari entrambe le tube sono state inizialmente coinvolte dall'infiammazione ma poi in una delle due si è avuta la guarigione: non consideriamo mai abbastanza la capacità di autoguarigione del nostro organismo.
So di non averle risposto e presumo che un collega chirurgo addominale sia molto più di me in grado di formulare delle ipotesi più convincenti: può esprimere a lui i suoi dubbi.
In ogni caso, confidiamo che la tuba pervia destra faccia anche il lavoro della sinistra.
Non mi pare di averglielo già scritto ma un fenomeno davvero notevole è il seguente: in caso di tuba chiusa o assente per pregressa chirurgia, la tuba residua può essere in grado di captare la cellula uovo dall'ovaio controlaterale (nel suo caso quindi la tuba destra dall'ovaio sinistro) in modo da compensare la funzione della tuba controlaterale...mi pare davvero esempio clamoroso di come la Natura cerca sempre di ristabilire l'equilibrio e la fisiologia.
Spero di averle risposto almeno in parte e di averle dato fiducia, cordialmente.
