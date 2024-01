L’apparecchietto casalingo per rilevare il cuoricino potrebbe agitare il feto?

Una domanda di: Raffaella

Salve sono a 22+2 settimane. Il bambino lo sento muovere poco e venendo da due aborti mi hanno regalato angel sound. Premetto che ho fatto anche già la morfologica ed è tutto perfetto ma quando non lo sento vado in ansia. Siccome ieri sono stata tutto il giorno senza sentirlo stamattina ho deciso per tranquillizzarmi di usare

l’angel. Ovviamente beccato subito il suo bel cuoricino e ho notato che nel punto in cui avevo poggiato l’apparecchio lui ha scalciato forte. Lo avrò tenuto su non più di 40 secondi perché è stato tutto molto veloce: volevo chiederle il fatto che abbia scalciato forte in quel punto, facendosi sentire forte e chiaro aldilà del doppler, è perché gli ha fatto male o semplicemente è stato un caso? Attendo una sua risposta e la ringrazio.



Salve signora, chissà…non saprei se sia stato una coincidenza oppure un segnale che ormai lei non ha più bisogno di questo apparecchio per essere certa che il suo bimbo stia bene. Devo ammettere che mi piace pensare alla seconda ipotesi. Lei è a 22 settimane e vedrà che i movimenti del suo piccolo saranno nel tempo sempre più frequenti e decisi come le è già capitato di avvertire. Chiaramente, non è facile percepire i movimenti stando in piedi dalla mattina alla sera. Alla sua epoca di gravidanza, di solito è più facile riconoscerli stando sdraiate. In teoria il fianco sinistro è quello migliore per tenerli belli attivi.

Penso che non ci siano pericoli di nuocere in alcun modo al bambino utilizzando (naturalmente in modo sporadico!) angel sound ma mi sembra che il rischio sia quello di fidarsi più della tecnologia che del proprio istinto e, anche se può sembrare strano, l’istinto materno non solo esiste ma è davvero infallibile!

La gravidanza è davvero una palestra speciale per imparare ad ascoltare il proprio corpo e i suoi segnali e in questo le ostetriche possono essere delle maestre insostituibili (per questo mi piace sempre invitare le future mamme a seguire i corsi preparto: sono davvero utilissimi).

Magari le sembrerà bizzarro quanto le ho scritto ma non dimentico quello che ho sentito dire una volta da una collega pediatra: “la mamma SA che il suo bimbo sta male 48 ore prima dello stetoscopio del pediatra! Noi pediatri dobbiamo imparare a dare SEMPRE ascolto alle mamme!”.

Spero di averle risposto, altrimenti resto a disposizione…le auguro buona continuazione!



