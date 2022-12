Laringomalacia in un piccolissimo: c’è da aver paura?

Una domanda di: Maria Angela

Il mio bimbo ha 50 giorni e da un qualche settimana fa rumori strani mentre respira e ha delle rientranze anche nel pancino quando respira. Il pediatra ha detto che si tratta di stridore emesso dalla laringe, quindi laringomalacia. Mi ha detto di non preoccuparmi ma io lo sono lo stesso. La Laringomalacia puó essere pericolosa ? È pericolosa di notte? Quali sono le sue conseguenze? C’è da preoccuparsi o come dicono tutti tende a risolversi con la crescita ? A cosa bisogna stare attenti? Ci sono cose che vanno evitate? Puó portare a complicanze a livello respiratorio o sono due cose distinte? La prego mi chiarisca un po’ le idee e se puó mi tranquillizzi. Sono terrorizzata.



Gentile mamma, da quello che riferisce confermerei la diagnosi di stridore laringeo, un’alterazione benigna a risoluzione spontanea nei primi mesi. Non vedo motivo di preoccupazione, come le ha detto giustamente il suo pediatra non ve ne è rgione. Tuttavia, per stare più tranquilla, consulti un otorinolaringoiatra che le proporrà una laringoscopia (indagine che permette di visualizzare la laringe), grazie a cui potrà rassicurarla completamente. Ci tenga aggiornati, con cordialità.

